Boxing Day felice per Aleksandar Stankovic che sotto l’albero di Natale scarta come regalo una roboante vittoria in casa del Genk. Manita del Club Brugge nella quale trova spazio anche l’ex interista. Il pokerissimo dei nerazzurri è stato sottoscritto da Vetlesen, Vermant, Venaken, Stankovic e Sandra. Sul fronte Genk sono Sor, Heymans e Ito i marcatori. Finisce 3-5 il match valido per la 20esima giornata di Jupiler League, conclusa da assoluto protagonista dal figlio d’arte ex Inter che si distingue come l'MVP della serata grazie all'eurogol da far stropicciare gli occhi. Un tiro a giro perfetto praticamente da fermo al limite dell'area che non ha lasciato scampo al portiere avversario.