Marco Palestra, Alexsandar Stankovic, Tarik Muharemovic e Branimir Mlacic. Sono questi i quattro profili su cui l'Inter, secondo il Corriere dello Sport, ha deciso di puntare per l'immediato futuro. L'esterno è il sogno per rimpiazzare l'addio di Denzel Dumfries e interessa soprattutto per la prossima stagione "provando, magari, ad anticipare i discorsi con il club bergamasco - scrive il quotidiano -. E chissà che l’occasione per una chiacchierata non sia la sfida al Gewiss di domenica sera".



Per riportare a casa Stankovic jr. basterà invece esercitare la recompra da 22 milioni di euro per il 2026 e 25 per il 2027 che la società nerazzurra si è garantita al momento della cessione del Bruges. Per la difesa gli osservati speciali sono Muharemovic, 22enne del Sassuolo, e Mlacic, 18enne in forza all'Hajduk Spalato. "Per quest’ultimo - si legge -, i discorsi sono molto avanzati sia con il suo entourage sia con il club croato. Anzi, l’ultimo contatto è molto recente. Tanto da non escludere un acquisto immediato. Per Muharemovic, invece, c’è da superare una nutrita concorrenza, oltre a dover sciogliere il nodo della percentuale di rivendita (50% sulla plusvalenza) in mano alla Juventus. I rapporti con il Sassuolo, però, sono ottimi. E un centrale mancino è esattamente ciò di cui ha bisogno la squadra nerazzurra. Anche subito se De Vrij spingesse per andare via".