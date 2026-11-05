Segnano tanto, giocano con costante proiezione alla verticalità e provano sempre a far male ogni volta che viene ritrovata la ricerca degl spazi. Ma non solo, perché Inter e Como hanno effettuato ben 81 recuperi offensivi in questa prima parte di stagione in A. Solamente la Roma con 96 ne ha fatti di più. Lo evidenzia Opta e questo è un dato importante che certifica la volontà di pressare alta di entrambe le squadre. Il Como ha realizzato quattro gol in seguito a queste situazioni di gioco, più di qualsiasi altra squadra del campionato.