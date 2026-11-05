Napoli a caccia di una reazione visto il balbettante avvio di stagione. Gli azzurri arrivano da due sconfitte di fila contro Juventus e Porto, Rafa Marin prova a suonare la carica in vista della sfida decisiva di campionato contro la Lazio: "Domenica ci aspetta una finale. Sappiamo bene dove siamo e non possiamo tirarci indietro dalle nostre responsabilità. Questo è un grande club. Siamo il Napoli, siamo una squadra e dobbiamo dimostrarlo restando uniti".

Rafa Marin: "Abbiamo perso due partite importanti, ora dobbiamo rialzarci"

Il centrale azzurro ha poi rivolto un appello all'intero gruppo, ribadendo quanto sia fondamentale sfruttare il fattore campo per invertire la tendenza negativa: "Tutti insieme, dando tutto per la nostra gente. Giochiamo allo Stadio Diego Armando Maradona, in casa nostra, ed è proprio lì che dobbiamo essere forti". Infine, la consapevolezza degli errori commessi nelle ultime uscite e la volontà di voltare pagina: "Abbiamo perso due partite importanti e ne siamo pienamente consapevoli. Adesso è il momento di rialzarci e fare un passo avanti. Forza Napoli Sempre!".