Il 9-1 roboante con cui il Como ha battuto il Lens è un risultato sul quale l'Inter deve prestare molta attenzione. Come evidenzia Opta, i numeri dei lariani sono al top anche in campionato, considerando che in questo primo scorcio di A la squadra di Fabregas ha conquistato 23 punti nelle prime 10 partite, stabilendo il proprio record di punti in questa fase della stagione e superando il precedente primato di 17, con 18 gol realizzati.
Sezione: Stats / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 23:19 / Fonte: Opta
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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