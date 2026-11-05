La crisi dell'Atalanta prosegue anche in Europa. Alla New Balance Arena, la squadra di Maurizio Sarri pareggia 1-1 contro il Kairat Almaty, rimandando ancora l'appuntamento con una vittoria che manca dal 15 ottobre. Nonostante il momento delicato, Sarri ricorre al turnover: fuori De Ketelaere, Krstovic, Ederson e Zappacosta, con Scamacca riferimento offensivo. L'Atalanta parte con qualche iniziativa di Rowe, ma fatica a rendersi pericolosa. Gli ospiti, invece, non rinunciano ad attaccare e costringono Carnesecchi a intervenire sui tentativi di Guel e Mrynskiy. L'occasione più clamorosa per i bergamaschi capita a Pasalic, che davanti al portiere manda incredibilmente fuori.

Guel gela Bergamo, Krstovic evita la sconfitta

Nella ripresa l'Atalanta prova a cambiare passo, ma al 53' viene punita: Samardzic perde un pallone sanguinoso, Edmilson verticalizza e Guel batte Carnesecchi per lo 0-1. Sarri inserisce De Ketelaere e Zalewski, cercando maggiore incisività. Elmas trova la rete, annullata per fuorigioco, mentre Anarbekov respinge una conclusione di Ederson. Il pareggio arriva soltanto all'82': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il portiere kazako sbaglia l'uscita, Obric prolunga e Krstovic, entrato al posto di Scamacca, firma l'1-1.