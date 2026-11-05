La Svizzera si prepara a disputare a metà novembre le ultime due partite del 2026 in Nations League contro Slovenia e Scozia. La squadra di Murat Yakin ha il proprio destino nelle sue mani per conquistare il primo posto nel girone e ottenere così la promozione diretta in Lega A. Questi i convocati, tra i quali sono presenti diversi esponenti del nostro campionato. C'è il difensore nerazzurro Manuel Akanji:

Portieri: Silas Huber (FC Zürich), Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient).

Difensori: Manuel Akanji (Inter), Zachary Athekame (Olympique Lione), Adrian Bajrami (SC Braga), Sascha Britschgi (Parma), Eray Cömert (Torino), Nico Elvedi (Leeds United), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodriguez (Torino).

Centrocampisti : Michel Aebischer (Union Berlin), Zeki Amdouni (Burnley), Samuel Ballet (Amedspor), Winsley Boteli (FC Sion), Breel Embolo (Atlanta United), Remo Freuler (Olympiacos Pireo), Cedric Itten (Werder Brema), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Aston Villa).

Attaccanti: Dan Ndoye (Nottingham Forest), Fabian Rieder (FC Augusta), Alvyn Sanches (Young Boys), Djibril Sow (Genoa CFC), Ruben Vargas (Sevilla FC), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (AS Monaco).