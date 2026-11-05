La Juventus conquista la terza vittoria in quattro giornate di Europa League, superando 2-1 l'AZ Alkmaar all'AFAS Stadion. La squadra di Luciano Spalletti domina per lunghi tratti, ma rischia di compromettere tutto nel finale. Dopo un avvio equilibrato, i bianconeri sbloccano il risultato al 19' con Koopmeiners, che batte De Busser su assist di Kolo Muani. Una rete speciale per l'olandese, a segno contro la sua ex squadra, nella quale milita anche il fratello Peer. L'AZ prova a reagire, ma al 37' arriva il raddoppio: Kolo Muani dialoga con Woltemade e trova uno splendido gol di controbalzo.

Nella ripresa la Juventus spreca l'occasione del tris con Alajbegovic, poi arretra progressivamente lasciando spazio agli avversari. All'88' Meerdink accorcia le distanze su assist di Dijkstra, riaprendo improvvisamente la partita. Nel recupero l'AZ trova anche il 2-2 con de Wit, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Meerdink. La Juventus resiste e conquista tre punti preziosi, salendo momentaneamente al quarto posto nella classifica generale. Per Spalletti un'altra vittoria, nonostante qualche difficoltà nella gestione del vantaggio.

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 23:04
Autore: Ludovica Ferrante
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