Sono passati pochi giorni dalla vittoria del Milan nel derby di Milano, ma la magia del successo è già svanita: i rossoneri perdono la terza partita su quattro in Europa League. A San Siro festeggiano gli ungheresi del Ferencvaros: decide la doppietta di Joseph al minuto 52 e al 66'. Affermazione meritatissima per gli ungheresi, che dominano nel primo tempo senza riuscire a segnare. Gol che arrivano nella ripresa, con la complicità di Torriani (errore grave sulla prima rete, ndr). Ora il cammino in Europa League per il Milan si fa complicatissimo.