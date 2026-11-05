Cambiano i protagonisti, non l'idea. Nonostante l'addio di Piero Ausilio, che dopo 28 anni di fedele militanza ha salutato l'Inter, e la promozione al suo posto di Dario Baccin che verrà affiancato da Simone Lo Schiavo, l'orientamento a livello di calciomercato, come appreso da FcInterNews.it, sarà quello che ha da sempre caratterizzato la strategia della proprietà: puntare su calciatori Under 25, che abbiano dunque già dimostrato di avere del potenziale importante e che comunque possano veder aumentato il proprio valore nel contesto nerazzurro. Le linee guida di Oaktree su cui dovrà basarsi Baccin non prevedono inoltre stipendi particolarmente onerosi, ma alla portata del club, il che va dunque a escludere automaticamente tutti quei parametri zero non più giovanissimi alla ricerca del contratto della vita.
Eccezioni permesse
Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, la linea che verrà perseguita anche la prossima estate è un fac simile delle due precedenti sotto la supervisione della Quercia. Ovviamente, la strategia prevede anche le classiche eccezioni alla regola, che dipenderanno soprattutto dal margine di investimento che il bilancio permetterà (e i risultati sportivi della stagione in corso saranno indicativi). Esempio: se ci fosse l'opportunità di aggiungere un calciatore di indiscusso valore, si potrà alzare l'asticella della spesa, andando a investire di più per il cartellino (senza follie,ovviamente). Ma in generale la volontà delle proprietà resta dunque quella di provare a rinforzare la squadra con giocatori sicuramente già pronti, ma che pure possano poi eventualmente portare plusvalenze redditizie nelle casse del club di Viale della Liberazione in caso di futura cessione. Senza comunque porre limiti alle necessità dell'area sportiva in caso di occasione offerta dal mercato.
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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