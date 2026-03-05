Tutto deciso per la direzione arbitrale del derby di Milano: sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere la sfida di domenica sera. Il fischietto 48enne è alla sua 14ª gara stagionale tra Serie A e Serie B e finora ha estratto 47 cartellini gialli e un rosso, mostrato a M’Bala Nzola durante Pisa-Parma.

Per Doveri si tratta del quarto derby milanese in carriera. Il primo risale al 2019, quando arbitrò Milan-Inter terminata 0-2 per i nerazzurri. Successivamente ha diretto anche Milan-Inter 0-3 del 2021, Milan-Inter 1-1 sempre nello stesso anno e Inter-Milan 0-3 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia della scorsa stagione.

Nel complesso, Doveri ha incrociato l’Inter 39 volte, con un bilancio di 16 vittorie e 10 pareggi per i nerazzurri. Sono invece 34 i precedenti con il Milan, che sotto la sua direzione ha ottenuto 19 successi e 6 sconfitte, oltre a diversi pareggi.

Numeri che raccontano un arbitro abituato a gestire partite di alto livello e grandi pressioni. In un derby sempre carico di tensione e significato, la sua esperienza potrebbe rivelarsi fondamentale per mantenere equilibrio e controllo in una delle sfide più attese della stagione.