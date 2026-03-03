Inter e Como si sono affrontate nove volte in Coppa Italia. Il bilancio è di sei vittorie per i nerazzurri e tre pareggi. Il primo confronto risale al 1968, mentre l'ultima sfida nella coppa nazionale risale al doppio confronto degli ottavi di finale del 1991. Le due formazioni torneranno a sfidarsi in Coppa Italia 34 anni e 79 giorni dopo l'ultima volta.
L’Inter ha vinto 5 delle 7 gare disputate in casa del Como in Coppa Italia (2N), incluse le due più recenti. Il Como disputerà solo per la seconda volta nella sua storia una semifinale di Coppa Italia, dopo il duplice confronto con la Sampdoria del 1985/86.
Sezione: Stats / Data: Mar 03 marzo 2026 alle 11:02
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Chivu show, 67 punti in 27 giornate: è il terzo miglior risultato di sempre. E il filotto di 8 vittorie di fila...
Calha is back, rigore perfetto con il Genoa: sono 21 con l'Inter. Nessuno ha fatto meglio di lui nella parentesi nerazzurra
Partecipazioni ai gol, Mkhitaryan fa 150 con l'assist al bacio per Dimarco. Nell'olimpo dei centrocampisti con Calhanoglu
Mkhitaryan cerca una prima volta in nerazzurro: l'armeno all'inseguimento del secondo gol consecutivo
L'Inter si affida anche alla panchina: Mkhitaryan e Akanji firmano il record in Serie A per i gol dei subentrati
Martedì 03 mar
- 12:28 Como-Inter, stasera la semifinale d'andata di Coppa Italia: pericolo giallo per undici diffidati
- 12:14 Coppa Italia, la posta economica in palio: ecco quanto potrebbe incassare l'Inter
- 12:00 COMO-INTER, l'idea TATTICA di CHIVU. Riecco PEPO, ma quale FUTURO? No all'ARSENAL per PIO
- 11:45 TS - Inter, non solo Goretzka: tre possibili uscite, Koné (del Sassuolo) sul taccuino e un ritorno già programmato
- 11:30 Bedin: "L'Inter è la più forte in Italia, ma la Champions ha rivelato dei limiti. Un rimpianto? Ero convinto di prendere Thiago Silva. E Van der Meyde..."
- 11:16 Albertini: "Il richiamo di Leao sul derby? Ai miei tempi non ce n'era bisogno. Se vince il Milan..."
- 11:02 Como-Inter, cifra tonda in Coppa Italia: nerazzurri imbattuti nei 9 precedenti. Il bilancio
- 10:48 CdS - Chivu e Fabregas: destini incrociati. In caso di doblete, il romeno...
- 10:34 Guerra Usa-Iran, Taremi pensa al ritorno in patria: "Il mio Paese ha bisogno di me"
- 10:20 TS - Mercato estivo, operazione difesa: tris di nomi per la retroguardia dell'Inter
- 10:06 Adani: "Serie A non è un modello che funziona. Ma l'immagine di Chivu dopo Inter-Bodo ci dice che..."
- 09:52 TS - Goretzka, in Italia c'è solo l'Inter: le richieste del tedesco e il collegamento con Lookman
- 09:38 TS - Nuova chance per "Pepo" Martinez, ma l'Inter cerca portieri: il punto sul futuro dello spagnolo
- 09:24 TS - Scudetto-Coppa Italia, all'Inter c'è chi sa come si fa. Ecco le scelte di Chivu
- 09:10 CdS - Martinez oggi torna titolare, ma per il futuro saranno fatte riflessioni
- 08:56 CdS - Chivu cambia uomini e pure modulo? La probabile formazione
- 08:42 Berti: "Leao ha fatto bene, evviva le bollicine! Inter nettamente superiore al Milan e il mostro ce l'abbiamo noi. A +13 non ci prendono più"
- 08:28 GdS - Arteta stregato da Esposito: contatto! Ma la risposta di Ausilio è senza appello
- 08:14 GdS - Frattesi può accompagnare Esposito in attacco: la probabile formazione
- 08:00 Preview Como-Inter - Guai in attacco per Chivu. Riecco Calhanoglu
- 00:00 Da 'Pietre' a 'Frustrazione'
Lunedì 02 mar
- 23:47 In campo domani sera anche l'Inter U23: la gara col Cittadella sarà arbitrata da Colaninno
- 23:34 Colpaccio del Getafe al Bernabeu: Real Madrid piegato da un golazo dell'ex interista Satriano
- 23:18 Quote Coppa Italia, si prevede sfida ricca di gol. Nerazzurri favoriti per vittoria e passaggio del turno
- 23:03 Il racconto dei 118 anni dell'Inter a teatro, Marotta: "Memoria e futuro, il 9 marzo 1908 è nata una promessa"
- 22:50 La Fiorentina cade a Udine e resta a contatto con la zona rossa: Kabasele, Davis e Buksa firmano il tris dei friulani
- 22:35 Doppio doppio test con la Spagna per l'Under 15, Battisti: "Ci dirà a che punto siamo nella nostra crescita"
- 22:21 Ventola: "Dimarco giocatore incredibile, puoi schierarlo ovunque. Inter? Quando gira bene, è l'unica che domina in A"
- 22:08 Adani esalta Dimarco: "Un terzino che fa il 10, nettamente il più decisivo in Serie A. Al 58' di Inter-Genoa..."
- 21:53 Cassano: "Thuram 'sacrificato' per 70-80 mln e giocatori in scadenza: l'Inter avrà i soldini per rifare la rosa"
- 21:38 Inter-Roma, da mercoledì inizierà la vendita dei biglietti: fase libera a partire dal 10 marzo
- 21:24 Sei giorni a Milan-Inter, Materazzi già in clima derby: "È quella settimana lì..."
- 21:10 Cittadella, Iori: "L'Inter U23 ha individualità importanti. Ecco cosa servirà domani sera"
- 20:55 Sky - Juve, spiraglio per il rinnovo di Vlahovic: apertura dopo il primo incontro tra le parti
- 20:41 Serie A, Odgaard-gol al fotofinish: il Bologna passa a Pisa e infila la quinta vittoria consecutiva
- 20:27 Finalissima Argentina-Spagna in bilico, il CT iberico De La Fuente: "Va trovata un'altra sede"
- 20:13 Serena elogia Chivu: "I risultati parlano da soli. Eliminazione con il Bodo? Rode, ma non toglie nulla al lavoro"
- 19:59 Sanchez eterno, superato il record di Joaquin: è il giocatore più anziano a segnare nel derby di Siviglia
- 19:43 Marchisio: "Derby, Inter più 'serena' del Milan. Chivu mi ha sorpreso, i risultati parlano per lui"
- 19:28 Primavera 1, gli orari delle partite dalla 29esima alla 31esima giornata: con la Fiorentina aperitivo pre-derby
- 19:14 Sky - Como-Inter, Bastoni e Calhanoglu dal via. Dubbi in avanti, Dimarco e Barella tirano il fiato?
- 19:00 Rivivi la diretta! Da CESC a MAX, la missione DOBLETE passa da questi 6 GIORNI. VIGILIA di COMO-INTER: le ULTIME
- 18:58 Como, Fabregas: "Inter la più forte in Italia da tanti anni. Domani lo stadio deve essere una piccola Bombonera"
- 18:44 UFFICIALE - Juve e McKennie avanti insieme fino al 2030: "Sono molto felice di aver rinnovato il contratto"
- 18:29 Post-Sommer, Atubolu sul taccuino dell'Inter. Nessun rinnovo con il Friburgo: può partire in estate
- 18:14 Partite nell'era COVID, respinto il ricorso di Inter e Milan per la riduzione del canone di affitto di San Siro
- 18:00 La Repubblica - Inter-Juventus, sfida sul mercato per i portieri. Occhi in Premier: non solo Vicario, spunta l'ipotesi Alisson
- 17:45 A Como con due soli attaccanti. Chance per una vecchia idea tattica di Chivu, con alcuni indiziati
- 17:31 Bookies - Il derby sposta poco, l'Inter ha le mani sullo Scudetto: quote rasoterra per il 21esimo
- 17:17 La serata indimenticabile dei ragazzi della Philadelphia Junior Cup, ospiti a San Siro per Inter-Genoa
- 17:02 Qui Milan - Nessuna lesione per Bartesaghi, buone chance di poter giocare il derby domenica
- 16:48 Parte la 76esima Viareggio Cup: Akinsanmiro protagonista della cerimonia inaugurale
- 16:33 Il Brugge batte lo Charleroi al 100', Stankovic è critico: "Nel primo tempo siamo stati pessimi"
- 16:19 Caressa: "L'Inter punta a campionato e Coppa Italia. Barella in calo? Aspetto a dirlo, lo amo troppo"
- 16:04 Venezia, Stroppa si gode F. Stankovic: "Deve continuare così, sta diventando determinante"
- 15:50 Si avvicina il compleanno dell'Inter, il Secondo Anello Verde si prepara: "Corteo dopo il derby. Se vinciamo..."
- 15:35 Carnevali, AD Sassuolo: "In estate faremo qualche cessione. Frattesi giocatore speciale, infatti l'Inter..."
- 15:21 Alcione Milano, l'allenatore Cusatis: "Nessun tiro concesso all'Inter U23, segnale di maturità"
- 15:06 Gol e assist, stagione senza senso di Dimarco: è record di marcature in Serie A
- 14:54 Trevisani: "Se l'Inter vince il derby è campione d'Italia. Ma se vince il Milan resta qualcosa da dire"
- 14:39 Sky - Chivu valuta le scelte per il Como: Acerbi e Calhanoglu scalpitano. Lautaro punta la Fiorentina
- 14:25 Otto mesi di stop per Valentin Carboni: il giocatore seguirà la fase di riabilitazione in Argentina
- 14:11 Sorrentino: "Dimarco, numeri chiari: è il più forte d'Europa. Ma prima..."
- 13:57 Qui Milan - Gabbia e Bartesaghi in dubbio per il derby. Lavoro a parte per Fullkrug e Gimenez
- 13:42 Pirola: "Tifo Inter da bambino, ma sono un professionista. E se chiamasse il Milan direi sì"
- 13:28 Carew e le visite mediche con l'Inter: "Nessuno mi spiegò mai il motivo per il quale non le superai"
- 13:14 Il Pocast di FcIN - Inter-Genoa 2-0, l'analisi di Andrea Bosio: la reazione che si attendeva
- 13:00 Zielinski: "Era giusto far segnare il rigore a Calha. Fioretto per un gol al Milan? No, ecco perché". Sul Como...
- 12:43 Como, testa all'allenamento pre-Inter: Fabregas non terrà la conferenza stampa della vigilia
- 12:28 Gasperini: "L'Inter fa un campionato a parte. Per noi passi avanti nei big match"