Inter e Como si sono affrontate nove volte in Coppa Italia. Il bilancio è di sei vittorie per i nerazzurri e tre pareggi. Il primo confronto risale al 1968, mentre l'ultima sfida nella coppa nazionale risale al doppio confronto degli ottavi di finale del 1991. Le due formazioni torneranno a sfidarsi in Coppa Italia 34 anni e 79 giorni dopo l'ultima volta.

L’Inter ha vinto 5 delle 7 gare disputate in casa del Como in Coppa Italia (2N), incluse le due più recenti. Il Como disputerà solo per la seconda volta nella sua storia una semifinale di Coppa Italia, dopo il duplice confronto con la Sampdoria del 1985/86.