L'Inter è la squadra che ha vinto più partite nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione (22) ed è anche quella che ha mantenuto più volte la porta inviolata (15 clean sheet).

Sempre in tema difensivo, i 15 clean sheet ottenuti nelle prime 27 gare rappresentano la terza migliore prestazione nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo i 16 del 2005/06 e i 17 del 2023/24.