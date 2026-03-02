Federico Dimarco continua a scrivere pagine importanti della sua stagione. Sono 6 i gol realizzati e 15 gli assist serviti in questo campionato per l’esterno nerazzurro.

Per Dimarco si tratta del nuovo primato personale di reti in una singola stagione in Serie A: 6 centri che superano le 5 marcature realizzate nel 2020/21 e nel 2023/24. Numeri che fotografano la crescita costante di un giocatore sempre più determinante nello scacchiere nerazzurro.

Sezione: Stats / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 15:06
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture