Con 67 punti conquistati dopo 27 giornate, l’Inter ha raggiunto questo traguardo solo per la terza volta nella sua storia in Serie A: meglio aveva fatto soltanto nel 2023/24 (72 punti) e nel 2006/07 (73).

La squadra nerazzurra ha inoltre vinto almeno otto partite consecutive in campionato per la prima volta da gennaio-marzo 2024, quando infilò una serie di 10 successi di fila. Un dato che certifica lo straordinario stato di forma del gruppo.