"A me Inter-Napoli è piaciuta. Intensa, corretta, magari a sentire i rispettivi allenatori non saranno del tutto soddisfatti perché sono molto esigenti, ma da telespettatore è stata una bella partita. Un buon ritmo. Vicina alle partite da calcio inglese". Così Ottavio Bianchi commenta a Radio Anch'io Lo Sport quanto visto ieri sera.

"Farsi raggiungere così per due volte non fa piacere, ma di fronte all'Inter c'era una squadra ben organizzata, una grande squadra. Recuperare due volte a San Siro, con un giocatore impressionante come McTominay. Da molto tempo non si vedeva un giocatore così universale, che riesce ad interpretare la partita in fase difensiva, a centrocampo e realizzativa. Con le dovute proporzioni, Cruijff era un po' in questa maniera", aggiunge Bianchi.