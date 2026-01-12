"Rammarico per il palo nel finale? Il rammarico c'è ma perché siamo andati in vantaggio due volte e ci siamo fatti rimontare. Però ci teniamo questo punto importante contro una squadra forte, ci scordiamo sempre che sono campioni d'Italia e un motivo ci sarà. Bene così, dobbiamo continuare come stiamo facendo". Così Federico Dimarco debutta ai microfoni di Sport Mediaset nella zona mista di San Siro dopo il pareggio contro il Napoli.

Cosa potevate fare di più?

"A caldo è difficile dirlo, quando analizzeremo la partita capiremo meglio".

Dà fastidio la storia della scimmia degli scontri diretti?

"Questi siete voi che vi piace fare titoli... Questa partita qua un po' di mesi fa la perdevamo pure, oggi ci teniamo il pareggio contro una squadra forte. Siamo primi a +3 dal Milan e +4 dal Napoli, dobbiamo continuare così e seguire quello che ci chiede il mister".

Hai fatto un gol pazzesco.

"Non l'ho rivisto ma me lo ha detto anche Marcus. Peccato non sia valso la vittoria".

Napoli prima rivale dell'Inter?

"Sono tante squadre lì vicino, loro essendo campioni d'Italia sono un po' più forti. Ma il Milan con cui abbiamo perso all'andata è sempre sotto, la Juve sta tornando e la Roma sta facendo bene. Ci sono tante squadre in pochi punti".