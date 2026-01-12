Consiglio di mercato all'Inter da parte di Francesco Graziani. Ospite della 'Domenica Sportiva', l'ex Nazionale rivolge un appello diretto ai dirigenti nerazzurri, Beppe Marotta e Piero Ausilio: "Circolano sempre nomi di calciatori stranieri, ma prendete Federico Chiesa; è un occasione straordinaria che vi si può presentare. Un giocatore che potrebbe cambiare gli equilibri giocando da esterno. Io parlo a Marotta e ad Ausilio. Prendete Federico Chiesa se volete dare un volto nuovo all'Inter".