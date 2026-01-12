Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid. Il club spagnolo ha ufficializzato la seperazione in giornata dopo la sconfitta in finale della Supercoppa spagnola contro il Barcellona.

"Il Real Madrid C.F. annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo incarico di allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Real Madrid, perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre incarnato i valori del nostro club", si legge.

"Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il lavoro e la dedizione profusi in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questo nuovo capitolo della loro vita", conclude il Real.