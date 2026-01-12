Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo Primavera, commenta per i canali ufficiali neroverdi la brutta sconfitta per 4-0 subita questo pomeriggio per mano dell'Inter di Benito Carbone: "Penso che il risultato sia un po’ bugiardo: la squadra ha fatto la partita che avevamo preparato. Siamo andati sotto su palla inattiva e l’espulsione ha condizionato il match, ma nel secondo tempo abbiamo giocato con coraggio, accettando l’uno contro uno. Abbiamo avuto le occasioni per il 2-1: Daldum ha avuto una chance nitida e anche Chiricallo di testa poteva accorciare, mantenendo la gara viva”.

L’allenatore emiliano ha poi aggiunto: “Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento e dalla concentrazione, eliminando alcuni errori. Nel calcio di oggi restare in dieci rende tutto molto complicato, ma devo dire che nel secondo tempo, per come abbiamo giocato, l’inferiorità numerica non è stata così evidente”.