L'Inter di Chivu è una macchina da trasferta. Quella nerazzurra è la squadra che ha vinto più partite fuori casa in questo campionato di Serie A: al momento il conteggio dice sette successi su nove gare disputate. Solo nel 2019/20 l'Inter aveva ottenuto più successi (in quel caso furono otto) dopo lo stesso numero di gare esterne in un singolo massimo torneo.