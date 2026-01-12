"Il risultato è giusto, una partita equilibrata andata per momenti. Partito bene il Napoli, l'Inter ha trovato il gol. Il punto vale un po' di più per il Napoli e un po' meno per l'Inter, lo abbiamo vinto anche dalle facce a fine partita. Il punto darà una bella spinta al Napoli". Così Andrea Ranocchia commenta Inter-Napoli a Pressing.

"Lautaro sicuramente nei big match è mancato per gol, un attaccante dell'Inter qualcosa deve tirar fuori. Poi non puoi criticarlo, per il lavoro che fa. Non ha fatto una bella partita, anche se ha impegnato la difesa. Il Napoli l'ha preparata bene, so per certo che Conte in settimana avrà detto a Hojlund di mettersi davanti ad Akanji e non farsi anticipare. Se il Napoli avesse perso questa sera, lo Scudetto lo poteva salutare. McTominay fa un errore e prendono gol, guarda la reazione che ha avuto. Parti così, è difficile riprendersi. E' in grandissima fiducia".

"Quando si prende gol qualcuno sbaglia. In A non c'è Yamal che scarta tutti e fa gol. Inter e Napoli hanno sbagliato qualcosa in fase difensiva, ma il problema dell'Inter è l'Inter. Si sente così forte che ogni tanto abbassa la tensione, perché sai che comunque qualcosa riesci a costruire. Voto 4,5 a Bisseck? Onestamente così sembra abbia fatto un disastro...".