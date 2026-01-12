L'Inter Primavera si rialza alla grande dopo lo stop di Lecce strapazzando il Sassuolo 4-0. Una prestazione che Benny Carbone ha inquadrato così nel suo ormai classico pensiero affidato a Instagram: "Risultato importante, ma dobbiamo lavorare duro per ottenere la migliore prestazione. Forza, Inter", il messaggio del tecnico dei nerazzurrini. 

Data: Lun 12 gennaio 2026 alle 22:18
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
