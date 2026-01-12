Nessuno è scappato, nessuno si è fatto troppo male: la Gazzetta dello Sport fotografa così il 2-2 di San Siro tra Inter e Napoli.

"Il gruppo scudetto procede quasi compatto. Se c’è una squadra che si è portata sotto la doccia dei rimpianti è l’Inter che, per due volte si è trovata in vantaggio e quindi a +7 sul Napoli e a + 5 sul Milan, e per due volte si è fatta rimontare - si legge -. Aver pareggiato il primo scontro diretto stagionale, dopo averli persi tutti (a parte il sacco di Roma), Champions compresa, è una magrissima consolazione. Sempre la solita sensazione: quando l’avversario è autorevole e risponde colpo su colpo, questa Inter perde la spavalderia che dimostra con le piccole. E soliti anche i vizi che hanno compromesso tante vittorie: erroracci difensivi sui 2 gol del Napoli (Akanji disastroso) e poca cattiveria offensiva quando, in vantaggio, avrebbe dovuto e potuto chiudere la partita. Un Lautaro minore. Affannati e poco lucidi anche Barella e Calhanoglu, uscito per infortunio, generando preoccupazione. Sfumata l’occasione di scappare con uno scatto secco in salita nello scontro diretto, ora Chivu ci proverà in pianura, dove si trova meglio: Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese, Sassuolo".

Diciamo che questa fotografia della Gazzetta appare "leggermente" pessimista.