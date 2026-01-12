"Una bella partita, combattuta, fatta di duelli, con alti e bassi sia per una squadra che per l'altra. Ci prendiamo il punto. Rammarico c'è sempre perché l'Inter vuole vincere sempre, ma davanti a noi c'era una squadra forte, che l'anno scorso ha vinto il campionato. Dobbiamo andare avanti come stiamo facendo. Il Napoli è forte, ci aspettavamo una partita così. Però sono stati più pericolosi all'inizio del secondo tempo che dopo il secondo vantaggio nostro". Così Federico Dimarco ha analizzato a La Domenica Sportiva la prova di Inter-Napoli.

"Non ho rivisto i gol, capiremo con mister e staff cosa potevamo far meglio. Sicuramente dobbiamo migliorare ancora tanto ma la strada è giusta. Arriviamo da una stagione complicata in cui non abbiamo raccolto niente. Ripartire non è stato facile, ma col mister e il suo staff stiamo portando avanti il buon lavoro che stiamo facendo".

"Chivu - prosegue - ci ha trasmesso molta serenità perché, come ho detto, non è stato facile ripartire. Gli ultimi mesi dell'anno scorso per me sono stati in down totale. Provavo ad uscirne col lavoro e vedevo che non ci riuscivo. Il mister mi ha aiutato tantissimo".