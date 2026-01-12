Giovanni Di Lorenzo commenta a Sky Sport quanto visto nel corso di Inter-Napoli. "Per quel che si è visto il campo il risultato è giusto. E' stata una partita combattuta, abbiamo fatto una prova solida, abbiamo accettato il duello e penso che sia giusto il pari. E' stata una gara anche di carattere e di testa".

"Abbiamo reagito - afferma - dopo essere andati sotto due volte, è quel che ci chiede sempre l'allenatore. Usciamo da questa partita in maniera positiva perché abbiamo dimostrato di essere una squadra importante. Adesso in pochi giorni prepariamo la prossima. Conte? Era contento per la prova della squadra".