Il mese di gennaio sarà molto indicativo per le ambizioni di ciascuna squadra di Serie A. In vetta alla graduatoria possiamo constatare un fatto mollto importante: nelle ultime 5 partite, l'unica formazione che ha fatto bottino pieno è l'Inter di Cristian Chivu, capace di totalizzare cinque successi con 12 gol fatti e solamente 2 subiti. Dietro ai nerazzurri c'è la Juve, con 13 punti realizzati in 5 partite. Seguono Atalanta, Milan e Napoli.