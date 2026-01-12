Dopo le energie fisiche e nervose spese nel match di ieri sera con il Napoli, Cristian Chivu ha deciso di concedere un giorno libero al gruppo che, dunque, non si allenerà nella giornata di domani, alla vigilia del match di recupero contro il Lecce, in programma mercoledì sera a San Siro (fischio d'inizio alle ore 20.45). Lo riporta Sky Sport, parlando di 'avvicinamento insolito' alla sfida. 

Sezione: Focus / Data: Lun 12 gennaio 2026 alle 22:33
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print