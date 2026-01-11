Quella di stasera sarà la sfida numero 160 in Serie A tra Inter e Napoli: il bilancio storico vede i nerazzurri in vantaggio, con 70 vittorie contro le 48 del Napoli, mentre 41 pareggi completano il quadro. In generale solo la Juventus ha collezionato più successi contro i partenopei in campionato (71 vittorie), stesso discorso anche per i gol segnati contro il Napoli: l'Inter è a quota 227 (229 la Juventus).

L'Inter è rimasta imbattuta contro i campani nelle ultime 8 partite giocate a San Siro in Serie A: i nerazzurri hanno collezionato 5 successi e tre pareggi.