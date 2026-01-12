Federico Dimarco passa anche dagli studi di Sky Sport per fornire la sua analisi di Inter-Napoli. "Accetto il pareggio perché sapevamo di incontrare una squadra forte, ovviamente dispiace esserci fatti rimontare due volte, ma il Napoli ti mette in difficoltà in tutte le zone del campo. Peccato, ma ci teniamo il punto".

"Su me stesso sono molto autocritico, cercavo sempre di migliorare per uscire da un momento di difficoltà ma vedevo che non riuscivo - dice Dimarco parlando del finale della passata stagione -. Con la fine dell'anno, essere ripartiti col nuovo allenatore mi ha aiutato moltissimo. Il mister mi ha trasmesso molte tranquillità, mi ha fatto lavorare sulle cose che riteneva fossero giuste ed eccoci qui".

"Questa squadra poteva vincere di più ma è sempre stata lì, arrivando sempre punto a punto a parte lo scudetto del Napoli di Spalletti - dice ancora l'esterno nerazzurro - Dopo la fine della scorsa stagione era giusto ripartire col nuovo allenatore e dare una rinfrescata di testa. Eravamo arrivati mentalmente e adesso si vede un bel miglioramento, una squadra dominante per 90'. Questo non toglie che con Inzaghi abbiamo fatto delle grandi stagioni e grandi partite. Però quest'anno ci vedo molto sul pezzo nell'arco dei 90'. Io impiegato per tutti i 90'? Non dico più nulla perché sennò creiamo polemiche".