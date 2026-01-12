Continua la trattativa tra Inter e Hajduk Spalato per il difensore centrale, Branimir Mlacic. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Gianlucadimarzio.com i nerazzurri continuano imperterriti a trattare per il gioiellino classe 2007 e avrebbero presentato la prima offerta al club di Spalato.

Il rapporto tra i due club è più che buono e continuano costanti i dialoghi tra le parti. I croati valutano il 18enne circa 5 milioni di euro e l'Inter dal canto suo sarebbe pronta a sborsare la cifra indicata, acquistare il giocatore e lasciarlo ancora in Croazia permettendogli di giocare nel suo ambiente d'origine per continuare a crescere.