Continua la trattativa tra Inter e Hajduk Spalato per il difensore centrale, Branimir Mlacic. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Gianlucadimarzio.com i nerazzurri continuano imperterriti a trattare per il gioiellino classe 2007 e avrebbero presentato la prima offerta al club di Spalato.
Il rapporto tra i due club è più che buono e continuano costanti i dialoghi tra le parti. I croati valutano il 18enne circa 5 milioni di euro e l'Inter dal canto suo sarebbe pronta a sborsare la cifra indicata, acquistare il giocatore e lasciarlo ancora in Croazia permettendogli di giocare nel suo ambiente d'origine per continuare a crescere.
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 12 gennaio 2026 alle 14:50
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
