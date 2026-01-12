Graziano Cesari promuove la direzione di Daniele Doveri durante Inter-Napoli. "Dopo 9' Doveri evita la sanzione disciplinare a McTominay perché l'azione finisce col gol, per cui questo sana la sua posizione. Ci sono poi due episodi che riguardano Juan Jesus e Thuram. Il primo episodio al 13' quando i due cercano il pallone, si trattengono reciprocamente. Per il tipo di direzione impostata a mio parere fa molto bene a far proseguire. Nella seconda situazione il calcio sul petto è fortuito, è una casualità".

"L'atteggiamento di Conte è assolutamente eccessivo, non adatto a questa partita - dice invece Cesari riguardo al rigore assegnato all'Inter - Il piede pestato non è stato colto dal direttore di gara, era difficilissimo durante la partita. Dopo 18 secondi al Var arriva la decisione. Nel derby c'era stato lo scontro Pavlovic-Thuram, il procedimento è lo stesso, è codificato. Questo è il regolamento, l'indicazione è valida per tutto il mondo e Conte lo sa perfettamente. La reazione non mi è piaciuta assolutamente. Quante giornate prenderà? Minimo due. Se scrive l'arbitro e anche il quarto uomo Colombo...