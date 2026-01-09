Con Yann Sommer destinato a salutare a giugno per scadenza naturale del contratto e Josep Martinez ancora in valutazione, in Viale della Liberazione si lavora alla ricerca del prossimo portiere che dovrà proteggere i pali dell'Inter nella prossima stagione. E a meno di exploit dello spagnolo da qui alla fine della stagione, il nuovo arrivato sarà il prossimo titolare nerazzurro.

In tal senso, prosegue il casting da parte del club che ha individuato alcuni nomi potenzialmente adatti a ereditare le responsabilità attualmente sulle spalle di Sommer. Tra questi figura da tempo quello di Elia Caprile, in forza al Cagliari e dalla scorsa estate di proprietà della società sarda, che lo ha acquistato dal Napoli. Anche ieri sera, come appurato da FcInterNews.it, un osservatore dell'Inter era in prima fila per osservare la prestazione del classe 2001 veronese allo Zini di Cremona, partita terminata 2-2 con la rimonta dei rossoblu, in cui il diretto interessato ha pagato soprattutto gli errori della sua difesa.

A prescindere da ieri sera, il file di Caprile resta in bella evidenza sul desktop del computer di Piero Ausilio che più di una volta ha mandato degli scout per valutarlo dal vivo. Naturalmente non è il solo, ma continua a mantenere una posizione privilegiata nella lista nerazzurra perché risponde ai requisiti chiesti dalla proprietà: giovane e finanziariamente alla portata. In più il fatto di essere italiano è un dettaglio che al presidente Beppe Marotta sicuramente non dispiace.