"Cultura sportiva, relazioni istituzionali ed eccellenze del territorio hanno caratterizzato il pre-gara di Parma-Inter", match valido per la 19esima gara di Serie A EniLive, evento durante il quale "la Museum Club Experience ha rappresentato un momento di incontro e condivisione all’interno del Museo Ernesto Ceresini, coinvolgendo partner, ospiti e rappresentanti del mondo sportivo" come si legge nel comunicato diramato dal club ducale.

Nel corso dell'evento erano presenti anche ospiti d’eccezione del mondo del calcio e delle istituzioni sportive: Leonardo Bonucci collaboratore della Nazionale Italiana, Vincenzo Montella C.T. della Turchia, Luigi De Siervo Amministratore Delegato Lega Serie A e Dino Baggio in qualità di doppio ex della gara.

Non è mancato il consueto scambio di omaggi istituzionali con la squadra ospite: Federico Cherubini, CEO del Club, ha consegnato il tradizionale gift istituzionale (realizzata in collaborazione con The Parmigianer e firmata da Osvaldo Casanova) a Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, nel segno del rispetto reciproco e della tradizione che accompagna le sfide di Serie A".