Frecciata piuttosto bollente quella che scocca Gianfelice Facchetti, figlio dello storico capitano nerazzurro Giacinto, all'indomani di un Inter-Napoli finito, come di consueto nel passato recente, tra le polemiche. Dopo la gara d'andata caratterizzata da un rigore piuttosto dubbio che ha fatto discutere non poco, anche nel match di ritorno non è mancato il disappunto nei confronti della direzione di gara. Questa volta in maniera meno giustificata che all'andata, non però per Antonio Conte, esploso in un'incontenibile rabbia contro arbitro e quarto uomo subito dopo l'assegnazione del rigore a favore dell'Inter che gli è costata un'espulsione diretta e probabilmente qualche giornata di squalifica.

Un atteggiamento che non è piaciuto a molti, Facchetti compreso che ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti dell'atteggiamento dell'ex allenatore dell'Inter. "Il bicchiere è mezzo pieno già solo a non vederlo sulla nostra panchina". Una frase che non lascia spazio all'immaginazione e al contempo non lascia dubbi sulla 'stima'...