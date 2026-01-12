In occasione del 25esimo anniversario della collaborazione con la UEFA Champions League, Adidas ha svelato quest’oggi un pallone ufficiale in edizione limitata. Ma non solo, per l’occasione è stata istituita una campagna speciale per celebrare i momenti indimenticabili e i giocatori leggendari che hanno contraddistinto il gioco del calcio in questi ultimi anni. Grande protagonista, come detto, è il pallone celebrativo Finale 1, che ripropone gli stessi colori e la stessa grafica visti nel primo design “starball” del 2001, introducendo al contempo un moderno effetto cangiante che passa gradualmente dal nero al viola in base all’angolazione. Dalla prossima giornata di Champions League, le squadre adopereranno il nuovo pallone.

In più, Adidas ha varato anche un logo speciale per celebrare l'evenienza: ben visibile sul pallone a simboleggiare il rapporto duraturo con la Champions League e i giocatori che ne hanno segnato la storia. Per rendere omaggio a questa legacy, Adidas ha riunito leggende passate, presenti e future della Champions League in una serie di immagini. Zinedine Zidane, Leo Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé e Lamine Yamal appaiono uniti intorno al pallone che è stato al centro dei loro momenti decisivi, rappresentando 25 anni iconici di storia e il passaggio di testimone alle generazioni future.