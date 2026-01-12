Massimo Ambrosini parla dagli studi di Dazn della partita vista al Meazza tra Inter e Napoli. "Grande partita del Napoli per atteggiamento. E' vero che l'Inter segna dopo 9' ma i primi 8 li aveva giocati il Napoli. Per me esce con grande orgoglio, percezione della propria forza nonostante le assenze di livello. L'Inter si è scontrata contro una squadra molto forte, ma non ha fatto la miglior partita, è stata bloccata da un po' di timore".

"Secondo me il secondo gol è peggio da prendere del primo, per l'Inter. E' una palla che si poteva già respingere in un certo modo. Lang fa una gran giocata, ma Barella... Anche Luis Henrique secondo me poteva essere più sveglio. Bisseck? Ci può anche stare che sbagli, ma dietro devi prevedere. A livello difensivo Akanji-Hojlund era un duello. Lo ha vinto Hojlund considerando anche il duello fisico. Il Napoli ha tenuto botta, è stato dentro la partita. Il Napoli ha fatto il secondo cambio al 91'".

Quindi una riflessione sull'idiosincrasia dell'Inter per i big match. "Il Napoli è più forte delle altre avversarie. Il problema è capire perché l'Inter, che per qualità di gioco e calciatori, è superiore, non riesca a mostrarle in queste partite. Una ti può andare storta, come a Torino, ma l'Inter non è mai riuscita a mostrare la sua qualità migliore".