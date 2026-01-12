Pareggio rincuorante, ma non soddisfacente quello ottenuto ieri pomeriggio dalla Fiorentina contro il Milan che negli ultimi scampoli di gara è riuscita a trovare il gol del pareggio vanificando i sogni di vittoria dei toscani, bisognosi di punti più che mai. Stagione complicata e difficile per tutto l'ambiente viola, giocatori in primis, più volte messi sul patibolo per via delle prestazioni ben al di sotto delle aspettative dei tifosi. Dopo l'1-1 di ieri col Milan, l'esterno della squadra di Vanoli, Dodò ha condiviso un messaggio con la sua piazza che fa drizzare le antenne anche alle squadre che hanno osservato da lontano il suo profilo come eventuale innesto sul quale puntare. Tra queste potrebbe esserci anche l'Inter, squadra alla quale è stato accostato il brasiliano negli scorsi giorni.

"La strada è lunga, lotterò sempre per questa squadra" ha scritto il laterale ventisettenne arrivato a Firenze dallo Shaktar nel 2022. Parole che fanno elettrizzare i tifosi gigliati che lo inondano di messaggi d'affetto e riflettere i club che vorrebbero puntare su di lui: messaggio velato di mercato? Dalle parole del classe '98 sembrerebbe esserci la volontà di restare nel capoluogo toscano, città alla quale Dodo promette amore eterno.