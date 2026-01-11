Questa sera Hakan Calhanoglu "sarà lui il custode delle ambizioni nerazzurre". È quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport in un pezzo dedicato al regista turco, fondamentale nel gioco dell'Inter sia in fase di costruzione che di non possesso. La sua prestazione sarà cruciale anche nel big match contro il Napoli, dove passano le ambizioni scudetto della squadra di Chivu.

Con il gol dell'andata, inutile per evitare la sconfitta del Maradona, Calha ha colpito gli azzurri per la quarta volta in carriera, anche se nell'1-1 di San Siro di un anno fa ha centrato anche un palo su rigore dopo la rete con botta da fuori. Ecco perché il quotidiano romano parla di "voglia di rivincita" dopo che Chivu "è riuscito nel compito non meno complicato di restituirgli tranquillità e di rimetterlo al centro del progetto dell’Inter. Un mezzo miracolo, considerando la turbolenta estate che lui e il club si sono lasciati alle spalle. Dal rischio di finire nella morsa di voci di mercato e provocazioni alla risalita delle quotazioni fino a tornare imprescindibile. Addirittura ipotizzando un rinnovo di contratto di cui si potrà parlare in tranquillità nelle prossime settimane, approfittando dei buoni rapporti tra dirigenza ed entourage, provando a evitare di cominciare il prossimo anno in scadenza".