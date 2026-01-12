"Siamo andati due volte in vantaggio, forse all'inizio del secondo tempo abbiamo sofferto la loro qualità, gli aggiustamenti che hanno fatto all’intervallo. Abbiamo perso le misure nel fare le pressioni giuste, loro sono stati bravi a palleggiare e a portare la palla in verticale". Così Cristian Chivu, analizzando per Rai Radio 1 Inter-Napoli 2-2.