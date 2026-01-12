"Siamo andati due volte in vantaggio, forse all'inizio del secondo tempo abbiamo sofferto la loro qualità, gli aggiustamenti che hanno fatto all’intervallo. Abbiamo perso le misure nel fare le pressioni giuste, loro sono stati bravi a palleggiare e a portare la palla in verticale". Così Cristian Chivu, analizzando per Rai Radio 1 Inter-Napoli 2-2.
Sezione: Focus / Data: Lun 12 gennaio 2026 alle 18:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Lunedì 12 gen
- 19:14 AIA, la Procura Figc chiede 13 mesi di inibizione per il presidente Antonio Zappi
- 19:00 liveINTER-NAPOLI 2-2, il giorno dopo: ANALISI e GIUDIZI. Attesa per CALHA, offerta per MLACIC!
- 18:50 Chivu: "A inizio ripresa abbiamo sofferto gli aggiustamenti fatti dal Napoli all'intervallo"
- 18:36 UFFICIALE - Supercoppa fatale, Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid: il comunicato
- 18:21 Ambrosini: "Inter bloccata dal timore. E' superiore, ma bisogna capire perché..."
- 18:06 Frustalupi: "Inter-Napoli bellissima partita, Dimarco eccezionale. Conte? Lo capisco benissimo"
- 17:52 Gianfelice Facchetti scaglia la bordata contro Conte: "Bicchiere mezzo pieno già solo a non vederlo con noi"
- 17:37 Dodo giura amore alla Fiorentina e allontana i rumors di mercato: "Lotterò per sempre per questa squadra"
- 17:23 Buffon: "Ci stiamo avvicinando bene ai play off. I giocatori dell'Inter stanno rispondendo da campioni"
- 17:09 L'ammissione di Akanji: "Col Napoli partita difficile". Poi suona la carica: "Continuiamo a spingere"
- 16:55 Angolo Tattico di Inter-Napoli - Il duello Akanji-Hojlund, i lanci di Bastoni per le punte: le chiavi
- 16:42 Wullaert vince per la sesta volta la Scarpa d'Oro belga, le congratulazioni social dell'Inter
- 16:29 Bilanci, Inter prima in classifica in Italia. Juventus e Milan sul podio, cresce il Bologna
- 16:14 Roma, Gasperini: "Girone d'andata positivo, ma la Serie A è difficile. Le big hanno sbagliato molto poco"
- 16:00 Il Podcast di FcIN - Inter-Napoli 2-2, l'analisi di Andrea Bosio: risultato giusto
- 15:47 Qui Lecce - Terapie per Camarda, domani la rifinitura pre-Inter. Poi la squadra si tratterrà a Novarello
- 15:33 Mlacic-Inter, per Romano-Moretto manca un tassello: i nerazzurri studiano la road map per il calciatore
- 15:19 La Russa: "Ieri ha vinto il palo, ma Chivu doveva mettere un difensore in più. Su Conte e il lato B del Milan..."
- 15:05 Stramaccioni: "Inter-Napoli diversa dalle altre partite. Spettacolare anche grazie a Doveri". Poi esalta Juan Jesus
- 14:50 Sky - Mlacic, primo passo concreto dell'Inter: presentata offerta ufficiale all'Hajduk Spalato. I dettagli
- 14:36 Museum Club Experience prima di Parma-Inter, omaggio di Cherubini al presidente Marotta
- 14:22 Terzino destro, sondaggio dell'Inter per Emil Holm per Bologna: la conferma de Il Resto del Carlino
- 14:08 Sky - Calhanoglu, domani gli accertamenti. C'è molta cautela in vista del recupero col Lecce
- 13:53 Bigica, all. Sassuolo Primavera: "Il 4-0 dell'Inter un po' bugiardo. L'inferiorità numerica non è stata evidente"
- 13:39 Quote Scudetto - McTominay rianima le speranze del Napoli, ma l'Inter resta in cima alla lavagna
- 13:24 O. Bianchi: "Inter-Napoli a ritmi da calcio inglese. Nerazzurri rimontati? E' vero, ma..."
- 13:10 Appello di Graziani a Marotta e Ausilio: "Prendete Chiesa, giocatore che può cambiare gli equilibri"
- 12:56 Condò: "Rigore tanto ineccepibile quanto casuale. La difesa distrugge ciò che gli altri reparti fanno"
- 12:42 Moratti: "Ieri partita bellissima. Stimo molto Chivu, mi sarebbe piaciuto avere Conte allenatore della mia Inter"
- 12:28 Dimarco a SM: "Questa partita qualche mese fa l'avremmo persa. Gli scontri diretti? Roba per i titoli"
- 12:15 Da CBS Sports elogi a Marotta: "È il GOAT dei presidenti. Capisce l'aspetto sportivo e finanziario del calcio"
- 12:00 INTER-NAPOLI 2-2, TIFOSI DIVISI: occasione PERSA ma punto da NON BUTTARE. Occhio al CALENDARIO
- 11:45 Trevisani: "L'Inter non può non vincere un big match da maggio '24. Lautaro? Non è normale che..."
- 11:30 Moviola CdS - Doveri 6: gara top macchiata da un errore chiaro. E su Juan Jesus...
- 11:16 Di Lorenzo: "Carattere e testa, giusto il pari. Ecco cosa ha detto Conte negli spogliatoi"
- 11:02 CdS - Chivu punta su Darmian e spera nel mercato: si aspetta un aiuto dal club. In arrivo Mlacic: superata la concorrenza di Barça e OM
- 10:48 Ranocchia: "Punto che vale più per il Napoli. Lautaro? Nei big match manca per gol. Ma il problema dell'Inter è che..."
- 10:34 Cesari: "Juan Jesus-Thuram? Giusto non fischiare. Rigore codificato, ecco quante giornate prenderà Conte"
- 10:20 Pagelle TS - Akanji soffre Hojlund, Lautaro non scintillante. Dimarco spina nel fianco del Napoli
- 10:06 Adani: "Conte, comportamento sbagliato. Rose di Inter e Napoli? Imparagonabili ad oggi perché..."
- 09:52 Dimarco: "Giusto cambiare tecnico a fine anno scorso: eravamo arrivati. E vedo una differenza"
- 09:38 Dimarco: "Strada giusta, ma il rammarico c'è. Finale dell'anno scorso in down totale: sono ripartito così"
- 09:24 TS - McTominay salva il campionato. Doveri all'inglese, ma quell'"arancione" mancato a Juan Jesus...
- 09:10 Pagelle CdS - Barella ha un problema, Thuram non si risparmia
- 08:56 GdS - Calhanoglu esorcizza il minuto 74, ma esce affaticato: oggi i controlli
- 08:42 Pagelle GdS - Dimarco al top, Calhanoglu non sbaglia, Luis Henrique senza paura. Bocciati Akanji, Lautaro e Bisseck
- 08:28 Moviola GdS - Doveri all’inglese, però mancano 3 gialli (due per Juan Jesus)
- 08:14 GdS - Inter, soliti vizi e solita sensazione. Akanji disastroso, Lautaro minore
- 08:00 Pareggio che scontenta tutti: Chivu non vince ancora un big match, Conte perde la testa ma non la gara
- 00:00 Pareggio in campo, vittoria in panchina. Match point fallito ma va bene così
Domenica 11 gen
- 23:55 Inter-Napoli, la moviola - Doveri fischia poco e lascia correre. Rigore Rrahmani-Mkhitaryan: giusto il richiamo del VAR
- 23:51 Calhanoglu: "Andare in vantaggio due volte e non prendere i tre punti fa male. Avanti insieme"
- 23:51 Chivu in conferenza: "Cosa ho imparato da Conte? Stasera ero focalizzato sull'Inter. Calhanoglu? Meglio se sto zitto"
- 23:48 videoInter-Napoli 2-2, Tramontana: "Era l'occasione della vita, sono deluso. Vi spiego perché"
- 23:43 Napoli, Hojlund a DAZN: "Il duello con Akanji è finito 50 e 50. Nei big match incontri sempre grandi difensori"
- 23:40 Juan Jesus a DAZN: "Il campionato è lungo, c'è da combattere. Ma lo Scudetto lo abbiamo ancora noi"
- 23:40 Chivu a ITV: "Napoli forte, può metterti sempre in difficoltà. A noi è mancata lucidità in qualche gestione"
- 23:38 Napoli, Stellini in conferenza: "Due i momenti delicati della gara. Rosso a Conte? Un momento di frustrazione"
- 23:38 Napoli, McTominay a DAZN: "Non molliamo e ci mancano tanti giocatori. Se l'Inter non avesse Thuram e Lautaro..."
- 23:32 Chivu: "Risultato giusto per quanto visto in campo. Scudetto, sarà battaglia tra 4-5 squadre fino alla fine"
- 23:31 Bastoni in conferenza: "Il Napoli è la più forte affrontata quest'anno. Mi prendo volentieri il pari, se penso al percorso"
- 23:25 De Laurentiis esulta: "Napoli favoloso. Con i 9 giocatori che ci mancano dove saremmo?"
- 23:22 Bastoni a DAZN: "Ricordo la percezione che si aveva di noi, mi tengo stretto questo girone d'andata"
- 23:16 fcinAffaticamento al polpaccio per Calhanoglu: domani verranno fatti gli accertamenti
- 23:11 Napoli, Stellini a DAZN: "Pareggio meritato. Non commento il rigore, vi spiego il motivo della reazione di Conte"
- 23:11 Dimarco a ITV: "Se perdevi avevi il Napoli a -1, importante aver preso un punto oggi"
- 23:08 Napoli, Di Lorenzo in conferenza: "Non commento l'operato dell'arbitro. Conte arrabbiato? Dico che..."
- 23:00 Pallone d'Oro Nerazzurro - Inter-Napoli, chi è stato il migliore?
- 22:51 Inter-Napoli, le pagelle - Bisseck 'buca', Lautaro scarico di testa e di gamba. Zielinski in chiaroscuro
- 22:49 Missione fuga rimandata: l'Inter va due volte avanti ma sbatte su McTominay, il Napoli strappa il 2-2 a San Siro