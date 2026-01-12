Scott McTominay ha salvato il campionato. E' la chiave di lettura di Tuttosport, oggi, dopo Inter-Napoli 2-2. I nerazzurri già pregustavano la fuga, ma sono stati frenati ancora in uno scontro diretto. Non ne vincono uno tra Napoli, Juve e Milan da 629 giorni, dal derby del 22 aprile 2024 con cui è stato conquistato l'ultimo Scudetto.

Secondo il quotidiano, però, l'Inter ha interpretato la partita con piglio autoritario e l'avrebbe anche vinta senza le due prodezze dello scozzese. Un match con ritmi da Premier League, merito anche di Doveri, al di là del giallo abbuonato a Juan Jesus (che poteva essere da arancione). Per primi i giocatori hanno però apprezzato il metro arbitrale. Conte? La reazione al rigore era forse per mettere pressione a Calhanoglu.

Alla fine il pari è giusto perché anche il Napoli, prima del 2-1, aveva avuto due occasionissime per andare addirittura avanti con Hojlund e Di Lorenzo.