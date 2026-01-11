La Gazzetta dello Sport svela alcuni dettagli del progetto del nuovo stadio che gli studi Norman Foster e Manica stanno preparando per Inter e Milan, la cui presentazione è attesa per quest'anno. I due big dell'architettura, in particolare, hanno inserito nel progetto dell'impianto del futuro un tunnel trasparente, come negli stadi di Tottenham e Manchester City, che collega gli spogliatoi in campo. Oltre quel vetro, alcuni tifosi, che avranno acquistato un biglietto per una zona hospitality con ristorante oppure una delle suite esclusive da una decina di posti localizzate vicino al campo, avranno l'opportunità di studiare da vicino le espressioni dei calciatori.

Naturalmente, non ci sarà dialogo o interazione con i calciatori ma la possibilità è in linea con la tendenza del calcio contemporaneo: sempre meno intermediazione, sempre meno distanza tra pubblico e protagonisti in campo. Sarà una novità per l'Italia, e la promessa è che non sarà l'unica.