Anche il tandem Fabrizio Romano-Matteo Moretto conferma che l'Inter ha mosso passi concreti per il giovane difensore dell'Hajduk Spalato Branimir Mlacic. A loro dire, le due società sono pronte a stringersi la mano per una somma di 5,5 milioni di euro più bonus in vista dell'estate 2026. Il tassello mancante è quello relativo all'accordo per il percorso da fare svolgere al calciatore, che sta cercando di capire se quella nerazzurra può essere la meta giusta per il suo futuro.

L'Inter sta cercando di convincere Mlacic in merito al percorso da compiere, presentando una road map che può portarlo alla prima squadra.