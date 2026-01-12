Niccolò Frustalupi, ex vice di Walter Mazzarri, si è detto estasiato dallo spettacolo offerto da Inter e Napoli ieri a San Siro nel corso di un'intervista rilasciata a '1 Football Club' su 1 Station Radio: "È stata una bellissima partita, prima di tutto. Finalmente una gara aperta, come spesso non si vede nel campionato italiano. Complimenti ad entrambe le squadre e anche all’arbitro, perché come hai detto tu ha cercato di fischiare il meno possibile, lasciando correre i contatti giusti. Questo è un metodo di giudizio più europeo, quello che troviamo anche nelle competizioni internazionali, e secondo me ha contribuito molto allo spettacolo. Il merito è dell’arbitro e delle squadre scese in campo".

Secondo lei il risultato finale è giusto?

"Penso di sì. Forse il Napoli ha fatto qualcosa in più soprattutto nel secondo tempo, ma anche l’Inter ha avuto le sue occasioni, compreso il palo all’ultimo minuto. Direi che alla fine il pareggio è giusto, sono due squadre molto vicine per valori e il risultato rispecchia quello che si è visto in campo".

Per quanto riguarda l’Inter quale giocatore le ha maggiormente rubato l'occhio?

“Federico Dimarco, ha fatto una prestazione eccezionale, non solo per il gol ma per la corsa continua e la qualità delle giocate. Quest’anno è tornato a livelli altissimi, dopo forse un paio di stagioni un po’ sotto tono".

C’è stata anche la situazione legata all’espulsione di Antonio Conte in occasione del rigore fischiato contro Rrahmani. Lei ha allenato e ha vissuto certe situazioni in panchina, cosa succede nella testa di un tecnico in quei momenti?

“È dura, lo capisco benissimo. Restare calmi non è facile, soprattutto quando si tratta di rigori di questo tipo, che oggi da protocollo vengono quasi sempre assegnati. Anche uno come Conte, che è stato un grande giocatore, capisce che magari l’intenzione del difensore è diversa, ma il regolamento moderno è questo. Probabilmente si sommano anche tensioni accumulate da decisioni precedenti e diventa difficile controllarsi, anche se quando sei lì dovresti riuscirci".