Intervistato da Rai Radio 1 a margine di Inter-Napoli 2-2, Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, parla così della prestazione degli azzurri a San Siro: "McTominay e Hojlund hanno fatto un'ottima gara come tutti, siamo stati molto bravi sin dall’inizio. Abbiamo impattato bene la gara sia nel primo che nel secondo tempo. Rimontare due volte l'Inter non è facile, servono grande carattere e personalità".