Prima dell'inizio della sfida tra Inter e Napoli, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è stato premio di 'Philadelphia Coach of the Month' come miglior allenatore del mese di dicembre della Serie A. Chivu ha ricevuto la statuetta nel ventre di San Siro, accompagnato dal presidente Beppe Marotta e dal direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio.