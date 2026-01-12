Vittoria importantissima per l'Al-Hilal di Inzaghi che si aggiudica il big match del campionato arabo, battendo 3-1 l'Al Nassr in rimonta e portandosi a +7 in classifica sul secondo posto occupato proprio dalla squadra di Cristiano Ronaldo. Proprio l'eterno portoghese sblocca il match a fine primo tempo, ma nella ripresa la squadra di casa rimonta grazie alle reti di Al Dawsari (rigore), Kanno e Neves (rigore). 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 12 gennaio 2026 alle 20:39
Autore: Raffaele Caruso
