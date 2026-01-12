Il prossimo big match a San Siro dell'Inter sarà contro la Juventus. La sfida è in programma nel weekend del 15 febbraio (data e ora non sono ancora state ufficializzate).

La vendita dei biglietti prenderà il via martedì 13 gennaio, esclusivamente online su inter.it/tickets .Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it

FASE 1 | ABBONATI SERIE A 25-26 A TARIFFA FULL La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12 di martedì 13 gennaio e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti.

Si ricorda che per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento FULL) al proprio profilo su inter.it

FASE 2 | ABBONATI SERIE A 25-26 A TARIFFA PLUS E AI SOCI INTER CLUB PLUS La seconda fase di vendita anticipata avrà il via alle ore 12:00 di mercoledì 14 gennaio e sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e ai soci Inter Club PLUS. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, si potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club sarà necessario che entrambi siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS).

FASE 3 | ABBONATI SERIE A 25-26 A TARIFFA BASE E AI SOCI INTER CLUB BASE Giovedì 15 gennaio sarà la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE. Dalle 12:00 e fino alla mezzanotte, si potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club sarà necessario che entrambi siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS).

In entrambe le giornate, per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) o tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it.

INTER CLUB

Approfitta della prelazione riservata ai soci Plus, iscriviti ad uno degli oltre 1000 club sparsi in tutto il mondo L’ultima fase di vendita anticipata è riservata a tutti gli iscritti al programma INTERISTA, che dalle 12:00 di venerdì 16 gennaio alla mezzanotte di domenica 18 gennaio potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé e i propri amici interisti, salvo esaurimento disponibilità.

VENDITA LIBERA

La vendita libera avrà il via alle ore 10:00 di lunedì 19 gennaio e si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. Dalle ore 16:00 la vendita libera per tutti.