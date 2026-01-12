La procura della Federcalcio, come riportato da Sky Sport, ha chiesto 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, presidente AIA, durante l'udienza che si è celebrata davanti al tribunale nazionale federale.

Zappi è accusato di presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi che - secondo l’accusa - sarebbero stati spinti alle dimissioni per poi essere sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. La richiesta per Emanuele Marchesi, componente de comitato nazionale, è di sei messi.