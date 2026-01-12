Il Lecce di Eusebio Di Francesco è stato impegnato, questa mattina, in una seduta di allenamento al Via del Mare in vista della gara con l’Inter di mercoledì sera: lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, mentre hanno svolto un lavoro personalizzato Früchtl, Berisha e Morente. Terapie per Francesco Camarda a causa di un trauma contusivo alla spalla destra.

Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Milano. Il gruppo squadra, dopo la gara di mercoledì sera, si trasferirà poi al Centro Sportivo di Novarello dove proseguirà la preparazione in vista della gara di domenica sera con il Milan sempre a San Siro.